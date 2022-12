Oncle Vania ThéâtredelaCité Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Oncle Vania ThéâtredelaCité, 10 janvier 2023, Toulouse. Oncle Vania 10 – 14 janvier 2023 ThéâtredelaCité

8€/12€/20€

Spectacle dans le domaine d’Oncle Vania ThéâtredelaCité 1 Rue Pierre Baudis, 31000 Toulouse, France Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A ou B – station Jean Jaurès

05 34 45 05 05 https://theatre-cite.com/ Situé en plein centre-ville, le ThéâtredelaCité est un Centre Dramatique National. Il est lieu d’accueil, de création et de diffusion de la production théâtrale. Dans le domaine d’Oncle Vania, ce qui reste d’une famille éclatée se rassemble pour tenter de vivre ensemble et réinventer un futur commun. Chacun avec ses espoirs et ses frustrations, pour faire face à des questionnements aussi banals que métaphysiques : comment nos rêves d’autrefois deviennent nos propres accusateurs farouches ? Comment les sentiments poétiques et tendres qui nous animent se métamorphosent en démons animés par la jalousie et la haine ? Où se trouve ce mystérieux point de bascule qui transforme la paix en guerre ? Avec son sourire mélancolique, Tchekhov dépeint les traits d’âmes humaines dépourvues d’amour. Des personnages à la fois touchants et cruels, drôles et surprenants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-10T20:30:00+01:00

2023-01-14T20:30:00+01:00

