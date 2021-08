ThéâtredelaCité : Journées européennes du patrimoine ThéâtredelaCité (ex-TNT), 18 septembre 2021, Toulouse.

ThéâtredelaCité : Journées européennes du patrimoine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à ThéâtredelaCité (ex-TNT)

### Journées européennes du patrimoine avec la complicité de la Cie 1Watt [**Dans le cadre des Journées Européenne du Patrimoine**](https://www.toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/34832/Journ%C3%A9es%20europ%C3%A9ennes%20du%20patrimoine%202021) Les Journées Européennes du Patrimoine offrent l’occasion, unique, d’explorer l’intérieur du ThéâtredelaCité, vaste paquebot de 10 000 mètres carrés, avec salles obscures (au nombre de 3), espaces d’accueil et passerelles, et bien sûr, en guise de « soutes », les coulisses autour des boîtes scéniques. Exemplaire d’une architecture toulousaine d’aujourd’hui, le bâtiment conçu par l’architecte Alain Sarfati en 1998 est également une immense machine à créer qui ne prend vraiment son sens qu’au moment de la rencontre entre des artistes et des spectateur.rice.s. Et puisque vous êtes là, vous, visiteur.se.s, il est naturel qu’entre couloirs et recoins des artistes ici, puis là, apparaissent, disparaissent et réapparaissent. D’impromptu en travestissement, de burlesque en étrangeté, la compagnie 1Watt transforme la visite en spectacle et la maison-théâtre en un lieu où tout, vraiment tout, peut arriver. La Compagnie 1 Watt sera invitée sur ce week-end à créer impromptus et surprises sur le parcours de la visite, dans le hall et à l’extérieur du théâtre. ### Plus d’infos [Site du ThéâtredelaCité ](https://theatre-cite.com/programmation/2021-2022/evenement/journees-du-patrimoine-2/) ![]() ### Infos pratiques * Samedi 18 septembre à 14h, 15h, 16h, 17h * Dimanche 19 septembre à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h * Durée estimée de la visite : 1h

Entrée libre sur réservation

Culture

ThéâtredelaCité (ex-TNT) 1 Rue Pierre Baudis, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T00:00:00 2021-09-18T23:59:00;2021-09-19T00:00:00 2021-09-19T23:59:00