Théâtreception

Théâtreception, 19 juin 2022, . Théâtreception

2022-06-19 – 2022-06-19 8 8 EUR * Dans le cadre du Festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre * Sortir aller voir du théâtre vous embête ? Vous ne voyez jamais de programmation qui vous intéresse ? Où bien rien ne passe par chez vous ? Cela tombe bien, nous avons ce qu’il vous faut ! Le premier service de théâtre à la demande rien que pour vous. Embarquez donc dans l’une de nos pièces phares qui ravira les petits comme les grands ! Avec les ateliers théâtre ados

Mise en scène Aymerick Desrumaux – Durée 45mn

Tout public * Dans le cadre du Festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre * Sortir aller voir du théâtre vous embête ? Vous ne voyez jamais de programmation qui vous intéresse ? Où bien rien ne passe par chez vous ? Cela tombe bien, nous avons ce qu’il vous faut ! Le premier service de théâtre à la demande rien que pour vous. Embarquez donc dans l’une de nos pièces phares qui ravira les petits comme les grands ! Avec les ateliers théâtre ados

Mise en scène Aymerick Desrumaux – Durée 45mn

Tout public * Dans le cadre du Festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre * Sortir aller voir du théâtre vous embête ? Vous ne voyez jamais de programmation qui vous intéresse ? Où bien rien ne passe par chez vous ? Cela tombe bien, nous avons ce qu’il vous faut ! Le premier service de théâtre à la demande rien que pour vous. Embarquez donc dans l’une de nos pièces phares qui ravira les petits comme les grands ! Avec les ateliers théâtre ados

Mise en scène Aymerick Desrumaux – Durée 45mn

Tout public dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville