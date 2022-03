Théâtreà Lugon “A quelle heure on ment ?” Lugon-et-l’Île-du-Carnay, 26 mars 2022, Lugon-et-l'Île-du-Carnay.

Théâtreà Lugon “A quelle heure on ment ?” Lugon-et-l’Île-du-Carnay

2022-03-26 – 2022-03-26

Lugon-et-l’Île-du-Carnay Gironde Lugon-et-l’Île-du-Carnay Gironde

Soirée théâtre organisée par l’association LUGON en ARC en CIEL.

Le Théâtre KIPROCO & Co nous présentera une comédie de Vivien LHERAUX : « A quelle heure on ment ? »

Les comédiens répètent tant bien que mal, une pièce qu’ils joueront demain soir, pour la première fois.

Ils ne sont pas prêts et rien ne se passe comme prévu :

Sandra est témoin d’un cambriolage, Arthur est victime d’une arnaque, Jacques déprime et la police débarque !

Commence alors une enquête qui va déclencher une succession de mensonges, de quiproquos, de délires et de rebondissements …..

Forcement, toutes les conditions sont réunies pour le fiasco soit au rendez-vous le soir de la première…

+33 6 75 92 63 42

la tour du moulin

Lugon-et-l’Île-du-Carnay

dernière mise à jour : 2022-03-03 par OT du Fronsadais