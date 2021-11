Plomeur Plomeur Finistère, Plomeur Théâtre_La Banque Sotte Plomeur Plomeur Catégories d’évènement: Finistère

Plomeur

Théâtre_La Banque Sotte Plomeur, 21 novembre 2021, Plomeur. Théâtre_La Banque Sotte Rue Izidore le Garo Espaces jeunes Plomeur

2021-11-21 – 2021-11-21 Rue Izidore le Garo Espaces jeunes

Plomeur Finistère Plomeur La troupe du LAC remonte sur scène et propose une comédie de Pierre-Marie Dupré mise en scène par Céline Poli, La Banque sotte. Il ne faut pas moins de trois personnes, et un code très sophistiqué, pour ouvrir le coffre de la banque Garner, la seule, jamais cambriolée jusqu’à ce jour. Forte de cette réputation, elle vient d’être choisie afin de recevoir en ses murs, durant trois jours, cent trente millions d’euros en diamants. Le personnel est en effervescence car l’opération doit rester secrète et la sécurité n’a pas été renforcée, comme il est de mise habituellement. C’est une lourde responsabilité pour le directeur, qui a décidé que les trois personnes permettant l’accès au coffre ne devront jamais se trouver ensemble au sein de la banque, le temps de la transaction. La suite est à voir sur scène… comiteanimationplomeur@gmail.com +33 2 98 82 37 99 La troupe du LAC remonte sur scène et propose une comédie de Pierre-Marie Dupré mise en scène par Céline Poli, La Banque sotte. Il ne faut pas moins de trois personnes, et un code très sophistiqué, pour ouvrir le coffre de la banque Garner, la seule, jamais cambriolée jusqu’à ce jour. Forte de cette réputation, elle vient d’être choisie afin de recevoir en ses murs, durant trois jours, cent trente millions d’euros en diamants. Le personnel est en effervescence car l’opération doit rester secrète et la sécurité n’a pas été renforcée, comme il est de mise habituellement. C’est une lourde responsabilité pour le directeur, qui a décidé que les trois personnes permettant l’accès au coffre ne devront jamais se trouver ensemble au sein de la banque, le temps de la transaction. La suite est à voir sur scène… Rue Izidore le Garo Espaces jeunes Plomeur

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plomeur Autres Lieu Plomeur Adresse Rue Izidore le Garo Espaces jeunes Ville Plomeur lieuville Rue Izidore le Garo Espaces jeunes Plomeur