THÉÂTRE

THÉÂTRE, 3 juin 2022, . THÉÂTRE

2022-06-03 – 2022-06-03 La troupe de théâtre piriacaise Rothress Comédie vous invite à ses représentations de petites saynètes, sur le thème de la vie quotidienne (vie en couple…). Rires et bonne humeur assurés ! +33 7 68 49 15 96 La troupe de théâtre piriacaise Rothress Comédie vous invite à ses représentations de petites saynètes, sur le thème de la vie quotidienne (vie en couple…). Rires et bonne humeur assurés ! dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville