**_Zoom_** de Gilles Granouillet[![](https://www.mairie-launaguet.fr/wp-content/uploads/2021/11/Corinne-Jacquet-ZOOM.jpg)](https://www.mairie-launaguet.fr/wp-content/uploads/2021/11/Corinne-Jacquet-ZOOM.jpg) (…) Elle est là, la mère du Burt. Non pas « _beurk », _BURT ! Burt comme Burt Lancaster. La mère du Burt, on ne l’a pas vue depuis des années. Ce soir elle parle. En combat contre les mots, elle se raconte, raconte son fils. Elle repart du début, du tout début : de la salle de cinéma où Burt fut conçu avec le beau Bernard, chauffeur livreur au regard Hollywood chewing-gum. Tout commence dans une salle obscure. Alors la mère du Burt invente pour son fils un destin. Elle rêve pour lui « célébrité » et le traîne sur les routes de France pour qu’il rencontre la gloire… Mise en scène **Frédéric Jollivet** / Avec **Corinne Jacquet** / Texte **Gilles Granouillet** **Dates:** Vendredi 26 novembre à 21 h Samedi 27 novembre à 21 h Dimanche 28 novembre à 16 h **Tarif**: 10 – 15 euros **Réservations uniquement par téléphone: 07 69 42 96 74** Deux filles en aiguille présente la compagnie Go avec Zoom de Gilles Granouillet du 26 au 28 novembre 2021 au théâtre Molière. Théâtre Molière 153 Rue Saturne, 31140 Launaguet Launaguet Haute-Garonne

