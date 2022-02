[THÉÂTRE] ZOOM Launaguet Launaguet Catégorie d’évènement: Launaguet

[THÉÂTRE] ZOOM Launaguet, 11 mars 2022, Launaguet. [THÉÂTRE] ZOOM

Launaguet, le vendredi 11 mars à 21:00

De Gilles Granouillet Par la Cie Collectif GO Deux lles en aiguille présente ce spec- tacle mis en scène par frédéric Jollivet et interprété par Corinne Jacquet, seule en scène. Une femme parle d’elle. Une femme « repérée » aux carences multi- ples. elle navigue et dialogue du public au plus profond d’elle-même. Dès 13 ans. **// Tarifs:** de 5 à 15 euros **// Réservations:** 07 69 42 96 74 ZOOM Vendredi 11 et samedi 12 mars à 21h et dimanche 13 mars à 16h au Théâtre Moilière. Launaguet Launaguet Launaguet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T21:00:00 2022-03-11T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Launaguet Autres Lieu Launaguet Adresse Launaguet Ville Launaguet lieuville Launaguet Launaguet

Launaguet Launaguet https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/launaguet/

[THÉÂTRE] ZOOM Launaguet 2022-03-11 was last modified: by [THÉÂTRE] ZOOM Launaguet Launaguet 11 mars 2022 Launaguet Launaguet Launaguet

Launaguet