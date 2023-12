CABARET DE l’EXIL THEATRE ZINGARO Aubervilliers, 31 décembre 2023, Aubervilliers.

CABARET DE L’EXIL – Femmes PersanesNouvelle création du Théâtre équestre ZingaroConçue et mise en scène par Bartabas Au Fort d’Aubervilliers à partir du 20 octobrePour le troisième volet du « Cabaret de l’exil », Bartabas rend hommage aux femmes persanes.Qu’elles soient afghanes ou iraniennes, elles sont aussi des artistes en exil. Résistantes et révoltées, elles revendiquent leur identité et convoquent la mémoire ancestrale ; celle de l’antique civilisation scythe fondée sur le matriarcat. Chez ce peuple nomade le cheval fut à l’origine de la remarquable égalité entre les genres ; chevaucher de longues distances et encourager sa monture au combat fut l’apanage des femmes autant que des hommes, il en était de même pour la pratique des arts.Bartabas invite pour l’occasion des artistes iraniennes – musiciennes, chanteuses et danseuses – à se joindre à sa tribu mi-femmes mi-chevaux et à faire entendre, par la voix de poétesses célèbres ou anonymes, le chant d’une femme persane affranchie de ses attributs mystiques et revendiquant son droit à la passion amoureuse.Une invitation au voyage à découvrir fraternellement autour d’un verre, Fort d’Aubervilliers au théâtre équestre Zingaro toujours réinventé. COMMENT S’Y RENDRE ?Le Théâtre équestre Zingaro est situé au 176 avenue Jean Jaurès 93300 AUBERVILLIERS.Vous venez en métro : prenez la ligne n°7 jusqu’à la station « Fort d’Aubervilliers ». La sortie la plus proche du théâtre est la sortie n°1 « Avenue Jean Jaurès » ; À vélo : La station Vélib’ à proximité du Théâtre est la station n°33016 « Fort d’Aubervilliers » (à moins de 5 mn à pied). Vous pouvez également stationner votre vélo personnel à l’intérieur du site.En voiture (si vous ne pouvez vraiment pas vous en passer !…) : vous accèderez au Théâtre par la Porte de La Villette, en suivant la direction « Le Bourget ».En raison des travaux du futur centre aquatique, le parking a été supprimé. Prenez vos précautions.Si vous souhaitez venir en voiture, nous vous conseillons de vous garer aux parkings aux alentours du théâtre ou Porte de La Villette, puis prendre le métro ligne 7 (Porte de la Villette -> Fort d’Aubervilliers : 2 arrêts de métro)

Tarif : 36.00 – 59.00 euros.

Début : 2023-12-31 à 17:30

Réservez votre billet ici

THEATRE ZINGARO 176 AVENUE JEAN JAURES 93300 Aubervilliers