Théâtre & Zakouski* Plélan-le-Grand, 23 octobre 2021, Plélan-le-Grand.

Théâtre & Zakouski* 2021-10-23 – 2021-10-23 Le Gué Artisterie Jean-Pierre dans le Désordre

Plélan-le-Grand Ille-et-Vilaine Plélan-le-Grand

A 18h : THÉÂTRE & ЗАКОУСКИ* “Matin Brun” de Franck Pavlov par la Cie Amanite M ( marionnette)

Mise en scène & jeu : Marie Magalhaes

La marionnettiste c’est Charlie et la marionnette c’est la narratrice qui nous évoque avec humour et le

temps de sa nuit blanche, les souvenirs d’une époque brune .

Car Charlie et sa copine vivent une époque trouble. Celle de la montée d’un régime extrême: l’État brun.

Un spectacle marionnettique pour un texte actuel qui pose des questions autour de la liberté citoyenne .

plus d’info : www.amanite-m.fr

Suivi de “Le récit de Sara Isaakovna ” par la Cie Doroguina à 20h.

Le Récit de Sara Isaakovna est pensé comme un pas sur le chemin du particulier vers l’universel. En partant d’un texte d’archives, la retranscription d’un entretien réalisé le 21 décembre 1989, entre son père, le peintre Alexander Putov, et sa grand-mère, Sara, après 17 ans de séparation, Louise cherche à questionner notre place d’être humain, entre un passé qui s’évanouit, et un futur dans lequel on avance pas à pas dans le brouillard.. | Le grésillement d’une voix russe dans un magnétophone… | Le son du projecteur de diapositives… | Une vieille photo.. | Un drap, des couvertures.. | Deux femmes.. | Portant la voix d’une autre femme.. | Sara Isaakovna. …Récit d’une absente à un absent. pour les présents…

Mise-en-scène : Louise Putov | Avec : Isabelle Ereac, Marie-Pierre Vallès et Louise Putov

A partir de 10 ans.

Spectacle suivit de zakouski* [ *hors-d’œuvres russes*]

Réservation obligatoire.

Tarif plein : 15€ ; réduit : 12€ (pour les deux spectacles).

+33 2 99 61 87 34 https://www.jp2d-artisterie.fr/programme

