Théâtre : Zaï zaï zaï zaï Licq-Athérey Licq-Athérey Catégories d’évènement: Licq-Athérey

Pyrénées-Atlantiques

Théâtre : Zaï zaï zaï zaï Licq-Athérey, 29 janvier 2022, Licq-Athérey. Théâtre : Zaï zaï zaï zaï Licq-Athérey

2022-01-29 – 2022-01-29

Licq-Athérey Pyrénées-Atlantiques Licq-Athérey 8 EUR Zaï Zaï Zaï Zaï est une adaptation théâtrale par la compagnie « Taping Tapong konpania » d’après la bande dessinée de FABCARO.

Réservation sur le site et règlement sur place. Zaï Zaï Zaï Zaï est une adaptation théâtrale par la compagnie « Taping Tapong konpania » d’après la bande dessinée de FABCARO.

Réservation sur le site et règlement sur place. Zaï Zaï Zaï Zaï est une adaptation théâtrale par la compagnie « Taping Tapong konpania » d’après la bande dessinée de FABCARO.

Réservation sur le site et règlement sur place. taping_tapong_kompania

Licq-Athérey

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Licq-Athérey, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Licq-Athérey Adresse Ville Licq-Athérey lieuville Licq-Athérey