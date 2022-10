Théâtre – Work in progress

Le monde du travail sera le fil conducteur d'appropriation textuelle et de mise en espace des élèves du groupe seconde de cette année. A travers des scènes et des extraits d'œuvres d'auteurs, d'époques et d'esthétiques différentes, en prenant également appui sur un travail d'interview, il s'agira de proposer un parcours qui abordera le rapport au travail sous toutes ses formes et de réfléchir sur les déclinaisons artistiques abordées.

