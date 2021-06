Toulon Toulon Toulon, Var Théâtre – What The Game Toulon Toulon Catégories d’évènement: Toulon

Var

Théâtre – What The Game Toulon, 18 juin 2021-18 juin 2021, Toulon. Théâtre – What The Game 2021-06-18 20:00:00 20:00:00 – 2021-06-18 21:30:00 21:30:00 Bd Général Leclerc (face au Musée d’Art)

Toulon Var EUR 5 5 Spectacle musical sur le thème des jeux vidéos rétro réunissant 4 personnages emblématiques dans une aventure théâtrale combinant parodies, humour, musiques…

Par la compagnie Art T Show, au profit de la ligue française contre la sclérose en plaques. +33 6 78 65 91 06 http://www.arttshow.fr/ Spectacle musical sur le thème des jeux vidéos rétro réunissant 4 personnages emblématiques dans une aventure théâtrale combinant parodies, humour, musiques…

Par la compagnie Art T Show, au profit de la ligue française contre la sclérose en plaques.

Détails Catégories d’évènement: Toulon, Var Étiquettes évènement : Autres Lieu Toulon Adresse Bd Général Leclerc (face au Musée d'Art) Ville Toulon lieuville 43.1257#5.92815