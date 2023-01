Théâtre « Voyages » à Saint Agil Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche OT de Vendome - Territoires Vendomois Couëtron-au-Perche Catégories d’Évènement: Couëtron-au-Perche

Loir-et-Cher Couëtron-au-Perche Théâtre « Voyages » à Saint Agil. « Deux chefs de gare qui semblent désorientés dans le noir, des personnages qui se croisent en oubliant leur valise, un train qui oublie de s’arrêter… C’est dans ce contexte fantaisiste de la vie d’une gare que des voyageurs viennent exprimer leurs attentes, mais pas que ! De situations burlesques en moments de poésie, ce spectacle vous fera voyager sans bouger de votre place et vous fera oublier vos petits soucis ! » Mise en scène : Laurence Thuillier.

Avec : Aurore, Charlotte, Dominique, Jérémy, Ludovic, Magali, Mickaël, Patrick, Richard, Séverine et Yannick. Durée : 20 min. L’atelier théâtre de L’Echalier avec l’Association pour Personnes Handicapées du Perche vous invite à venir découvrir sa nouvelle création. +33 2 54 89 81 52 Echalier

