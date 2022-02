Théâtre : « Voyage En Solo » Lugagnac Lugagnac Catégories d’évènement: Lot

Lugagnac Lot Lugagnac Lot Rendez-vous à la salle des fêtes de Lugagnac (place de l’église) le 12 février à partir de 20h30. Participation libre. Pass vaccinal obligatoire Théâtre par la compagnie La Bête à Cornes : Voyage en Solo. Spectacle d’une heure et dix minutes où se mêlent la poésie, le théâtre et la musique.

Vous pourrez y croiser Aragon, Ferré, Devos, Gérard de Nerval, Prévert… Jimmy Hendrix, Django Reinhardt, Pink Floyd…. Sans oublier les clins d’œil à Gréco, Michel Legrand, Ferrat, Nougaro, Belmondo, Gabin et bien d’autres….. +33 6 22 22 03 27 Rendez-vous à la salle des fêtes de Lugagnac (place de l’église) le 12 février à partir de 20h30. Participation libre. Pass vaccinal obligatoire ©pixabay

