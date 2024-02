Théâtre « Vous les femmes » Bourgueil, samedi 10 février 2024.

Nous organisons avec la troupe de théâtre « les C’Patristes » une représentation de leur dernière pièce: « VOUS LES FEMMES »

Synopsis

Alex et Marie forment un couple heureux, en apparence. Ils vont se marier dans quelques semaines. Marie est sortie faire son enterrement de vie de jeune fille avec ses copines. Alex, banquier trentenaire psychorigide et hypocondriaque, préfère rester seul chez lui, Par le plus grand des hasards, deux anciens amis d’Alex, qu’il n’a pas vus depuis une dizaine d’années, vont faire irruption chez lui. Ces retrouvailles improvisées vont donner lieu, à de savoureux échanges sur l’un des plus grands mystères de notre planète encore jamais élucidé Vous les Femmes ! Ces 3 losers au cœur tendre vont tenter de percer le mystère des Femmes.8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10

Avenue Le Jouteux

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

