Théâtre : vous êtes ici: dans ma poche d'exilée, un flocon de neige
Muntzenheim, 15 mars 2022

2022-03-15 20:30:00 – 2022-03-15 22:00:00

Mise en scène : Delphine Crubézy – Texte : Françoise du Chaxel – Jeu : Marie Seux, Emmanuelle Zanfonato, Patrice Verdeil

Le 1er septembre 1939, des milliers d’Alsaciens sont évacués vers la Dordogne. Anna et ses parents, venus de Strasbourg, sont accueillis par Thomas et sa famille, fermiers en Périgord.

Bien des années plus tard, Anna et Thomas se souviennent et se racontent.

Sur scène, leurs souvenirs viennent croiser le récit de C. venue du Liban avec sa famille et réfugiée aujourd’hui à Périgueux….

