2022-05-14 20:30:00 – 2022-05-14 22:30:00
Rue Jules Ferry Halle aux Blés
Raon-l'Étape

Raon-l’Étape 88110 Une comédie de Fabrice Blind et Bertrand Fournel, d’après une idée originale de Michel Delgado.

Année 2132. L’amour est virtuel, les femmes n’ont plus vraiment besoin des hommes … Alex, célibataire professionnel, cherche toujours l’âme soeur … une copine … enfin … quelqu’un …

Sa récente rencontre avec Barbara va tout changer … du moins, il l’espère !

Il compte bien la séduire en l’emmenant passer un week-end romantique dans l’hôtel inter-temporel.

C’était sans compter sur l’encombrant monsieur Antoine, directeur des lieux, et le comportement étrange de la jeune femme. Rien ne va se passer comme prévu.

Si aujourd’hui l’amour c’est compliqué, demain ce sera sidéral. theatre.raon@wanadoo.fr +33 3 29 51 04 02 http://www.cinematheatreraon.net/ ART

