Théatre : Votez Pourrel Barneville-Carteret, 3 mars 2023, Barneville-Carteret Normandie Tourisme / Attitude Manche .

Théatre : Votez Pourrel

Avenue des Douits Barneville-Carteret Manche

2023-03-03 20:30:00 – 2023-03-03 22:00:00

Barneville-Carteret

Manche

La troupe de théâtre les Sacrebleu de Valognes vous propose :

“VOTEZ POURREL”

Comédie en deux actes de Thierry FRANCOIS

Éleveur porcin bien établi et maire de sa commune depuis 3 mandats, Marc

Pourrel a décidé de se lancer dans l’aventure des législatives; devenir Député!

Quelle belle consécration! Mais quand l’opposition fouine un peu dans ses

agissements, la donne change; et si de plus son épouse Lucie se laisse séduire par les adversaires, voilà une campagne électorale qui s’annonce pour le moins tendue!

Rendez-vous salle des Douits

ctherond@free.fr +33 6 50 60 72 27 https://chapellestlouiscarteret.wordpress.com/

Barneville-Carteret

dernière mise à jour : 2023-01-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche