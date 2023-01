Théâtre « Vole Eddie, vole ! » Saint-Astier Saint-Astier Catégories d’Évènement: Dordogne

2023-02-03 – 2023-02-03

Dordogne « Vole Eddie, Vole » : en route pour les jeux olympiques !

Un spectacle touchant, riche en rires et en émotions, issu d’une histoire vraie : à 12 ans, en Angleterre, Michael Edwards, découvre à la télévision les jeux Olympiques d’hiver. C’est décidé : il représentera un jour son pays à l’occasion de cet évènement sportif mondial… 20h30, La Fabrique. Tarifs : 16 € – 12 €. Sur réservation.

