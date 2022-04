THÉÂTRE – VOLE ! Cessenon-sur-Orb, 24 mai 2022, Cessenon-sur-Orb.

THÉÂTRE – VOLE ! Cessenon-sur-Orb

2022-05-24 – 2022-05-24

Cessenon-sur-Orb Hérault Cessenon-sur-Orb

Dans le silence de son atelier bien ordonné, un homme solitaire égrène secrètement la liste des petits rêves ou des grands projets qu’il remet sans cesse au lendemain. Le rythme imposé par le quotidien laisse rarement la place aux grands desseins… Mais une rencontre inattendue vient perturber les rouages de cette vie trop bien organisée : un étrange pantin surgit et s’anime mystérieusement.

S’engage alors une joyeuse confrontation. La marionnette le pousse dans ses retranchements et l’encourage à concrétiser son rêve le plus inaccessible : construire une machine volante…

« À l’heure de la crise sociale, des replis identitaires, du rejet de la politique, on pourrait se laisser convaincre que tendre vers ses rêves, nourrir ses ambitions, construire une vie enthousiasmante sont de l’ordre de l’utopie,

du luxe, du superflu. Et si l’épanouissement ne résidait pas tant dans l’accomplissement de nos rêves que dans leur partage ? Et si on choisissait l’optimisme ? Essayer… Tomber… Recommencer ! Autrement. Ensemble ». (David Lacomblez)

Durée : 45 mn – Tout public à partir de 8 ans

par la Cie La Mécanique du Fluide

+33 4 67 62 36 26 http://www.lasaison-sudherault.com/

Cessenon-sur-Orb

