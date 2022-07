Théâtre – Volcan Junior : L’orang-outang bleue Le Havre, 19 octobre 2022, Le Havre.

Théâtre – Volcan Junior : L’orang-outang bleue

Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

2022-10-19 18:30:00 18:30:00 – 2022-10-19

Le Havre

Seine-Maritime

La Compagnie / Jean-Michel Rabeux

Toutes les couleurs sont dans la nature

Il était une fois une orang-outang pas comme les autres… puisqu’elle est née bleue, de la tête aux pattes. Rejetée par sa horde, puis recueillie et exclue à nouveau par les animaux, elle est emprisonnée par les hommes qui font d’elle un animal de foire. Une orang-outang au pelage bleu électrique et qui parle comme un humain, quelle bonne affaire ! Après mille mésaventures, elle réussit enfin à vivre tranquillement sa vie de grand singe… fût-elle bleue.

Entre fable et cabaret, cette histoire de poils qui dérangent nous est contée à la manière d’un stand up. Avec un humour qui adoucit toutes les situations et un magnifique costume bleu vif, la comédienne Pauline Jambet se glisse dans la peau de tous les personnages, rit des situations et se moque d’elle-même. Elle rugit comme un lion, parle cru, danse comme une gazelle et nous embarque dans son histoire drôle et profonde, douce et cruelle.

A partir de 7 ans

Durée : 55 minutes

Tarif : 5€

