Théâtre – Volcan Junior : J’ai trop d’amis Le Havre, 1 mars 2023, Le Havre .

Théâtre – Volcan Junior : J’ai trop d’amis

Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

2023-03-01 18:30:00 18:30:00 – 2023-03-01

Le Havre

Seine-Maritime

Cie du Kaïros / David Lescot

Manuel de survie au collège

Finalement, elle n’était pas si terrible, cette rentrée ! Pas de quoi gâcher les vacances d’été, même si tous les copains de primaire sont en 6eC, même si ça paraît tout à fait impossible de se repérer dans ce dédale de couloirs… C’est parti pour la 6e ! Et c’est maintenant que les vrais problèmes commencent : se faire des amis ou des ennemis parmi la foule d’élèves qui peuplent le collège, veiller à tout prix à sa réputation, ne pas paniquer quand, paraît-il, une fille s’intéresse à vous…

Autour d’une ingénieuse table gigogne qui fait apparaître une salle de classe ou une chambre d’ado, trois comédiennes donnent vie aux protagonistes de cette histoire à la fois toute simple et très sérieuse. Chacun vit à sa façon le grand bouleversement que représente la découverte du collège, comme si l’univers changeait tout à coup de dimension. « Moi », une amoureuse un peu compliquée, un voisin de classe très insistant et une petite sœur pleine de ressources, diront avec leurs mots et beaucoup d’humour les peines et les joies de ce basculement dans la vie des grands.

A partir de 8 ans

Durée : 45 min

Tarif : 5€

billetterie@levolcan.com +33 2 35 19 10 20 https://www.levolcan.com/

