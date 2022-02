Théâtre – Volcan Junior : J’ai écrit une chanson pour MacGyver Le Havre, 9 mars 2022, Le Havre.

Théâtre – Volcan Junior : J’ai écrit une chanson pour MacGyver Le Havre

2022-03-09 18:30:00 – 2022-03-09

Le Havre Seine-Maritime

Théâtre – Le joli collectif / Enora Boëlle

Slow avec un ange-gardien télévisuel

Soit vous savez qui est MacGyver – c’est que vous avez un jour été adolescent – soit vous ne le savez pas – c’est que vous l’êtes ou le serez bientôt. Dans les deux cas, ce spectacle vous concerne directement, puisqu’il s’agit de traverser en compagnie d’Enora Boëlle les méandres de sa propre adolescence dans les années 90 : ses angoisses, ses rêves et ses premières désillusions.

Avec une grande tendresse et beaucoup d’autodérision, elle fait exister sur scène ce monde intérieur si loin de la réalité : rêves d’amoureux, d’un futur professionnel éclatant, d’une carrière de pom-pom girl… Qu’importe si vous n’avez pas, comme elle, nourri un amour inconditionnel pour MacGyver et vécu une révélation mystique devant le concert de NTM, vous (re)trouverez comme elle, la trace farouche, touchante et remuante de cet âge de la vie tumultueux !

A partir de 12 ans

Durée : 1h

Tarif : 5€

+33 2 35 19 10 20 https://www.levolcan.com/saison/2122/jai-ecrit-une-chanson-pour-macgyver

Soit vous savez qui est MacGyver – c’est que vous avez un jour été adolescent – soit vous ne le savez pas – c’est que vous l’êtes ou le serez bientôt. Dans les deux cas, ce spectacle vous concerne directement, puisqu’il s’agit de traverser en compagnie d’Enora Boëlle les méandres de sa propre adolescence dans les années 90 : ses angoisses, ses rêves et ses premières désillusions.

Avec une grande tendresse et beaucoup d’autodérision, elle fait exister sur scène ce monde intérieur si loin de la réalité : rêves d’amoureux, d’un futur professionnel éclatant, d’une carrière de pom-pom girl… Qu’importe si vous n’avez pas, comme elle, nourri un amour inconditionnel pour MacGyver et vécu une révélation mystique devant le concert de NTM, vous (re)trouverez comme elle, la trace farouche, touchante et remuante de cet âge de la vie tumultueux !

Le Havre

