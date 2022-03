Théâtre – Volcan Junior : Casse-tête Le Havre, 23 mars 2022, Le Havre.

Théâtre – Volcan Junior : Casse-tête Le Havre

2022-03-23 18:30:00 – 2022-03-23

Le Havre Seine-Maritime

Théâtre / Jonglage – Théâtre Bascule

Équilibre instable et balles rebondissantes

Quatre comédiens-jongleurs, les pièces d’un casse-tête éparpillées sur le sol, et de nombreuses balles prêtes à bondir, rebondir et s’envoler dans toutes les directions. Il faut se creuser la tête, expérimenter, faire et défaire pour tenter de reconstituer ce grand puzzle en trois dimensions. Mais surtout, les quatre personnages doivent apprendre à se connaître, surmonter leurs différences et leurs incompréhensions pour construire ensemble une situation plus stable et douce, déjouer la menace de la dégringolade.

Dans ce spectacle ludique et enlevé, le jonglage se mêle à un jeu théâtral sans parole pour mettre en scène des relations qui se nouent et se dénouent au rythme des éléments de scénographie qui s’emboîtent. Le décor se modifie et crée un espace de jeu infini pour les comédiens-jongleurs qui envoient valser leurs balles dans un ballet qui glisse, circule, roule, tombe, bloque et s’envole vers la poésie.

A partir de 6 ans

Durée : 50 min

Tarif : 5€

Théâtre / Jonglage – Théâtre Bascule

Équilibre instable et balles rebondissantes

Quatre comédiens-jongleurs, les pièces d’un casse-tête éparpillées sur le sol, et de nombreuses balles prêtes à bondir, rebondir et s’envoler dans toutes les…

+33 2 35 19 10 20 https://www.levolcan.com/saison/2122/casse-tete

Théâtre / Jonglage – Théâtre Bascule

Équilibre instable et balles rebondissantes

Quatre comédiens-jongleurs, les pièces d’un casse-tête éparpillées sur le sol, et de nombreuses balles prêtes à bondir, rebondir et s’envoler dans toutes les directions. Il faut se creuser la tête, expérimenter, faire et défaire pour tenter de reconstituer ce grand puzzle en trois dimensions. Mais surtout, les quatre personnages doivent apprendre à se connaître, surmonter leurs différences et leurs incompréhensions pour construire ensemble une situation plus stable et douce, déjouer la menace de la dégringolade.

Dans ce spectacle ludique et enlevé, le jonglage se mêle à un jeu théâtral sans parole pour mettre en scène des relations qui se nouent et se dénouent au rythme des éléments de scénographie qui s’emboîtent. Le décor se modifie et crée un espace de jeu infini pour les comédiens-jongleurs qui envoient valser leurs balles dans un ballet qui glisse, circule, roule, tombe, bloque et s’envole vers la poésie.

A partir de 6 ans

Durée : 50 min

Tarif : 5€

Le Havre

dernière mise à jour : 2022-01-02 par