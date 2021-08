Théâtre – Volcan Junior : Bagarre Le Havre, 21 novembre 2021, Le Havre.

Théâtre – Volcan Junior : Bagarre 2021-11-21 11:00:00 – 2021-11-21 Place Niemeyer Le Volcan

Le Havre Seine-Maritime

Volcan Junior – Théâtre

Cie Loba / Annabelle Sergent

Le plus beau combat, c’est celui gagné sur soi-même

Bagarre, c’est l’histoire de Mouche. Un jour, elle essaie les gants de boxe de son frère… Entraînée secrètement par sa vieille tante, Mouche découvre le plaisir de la castagne et se rêve championne de bagarre à l’école. Mais un jour, la famille déménage. Dans sa nouvelle école, les règles ont changé : il s’agit d’écrabouiller tous ceux qui ne font pas partie des terreurs de la récré. Ici la bagarre ressemble à la guerre… Alors Mouche va devoir réveiller tous ses souvenirs de joie, de force et de liberté pour changer les choses.

Annabelle Sergent et Karin Serres se sont glissées dans les cours d’écoles pour écrire ce spectacle. Elles ont confié leur partition à la jeune et talentueuse Tamaïti Torlasco. En douze rounds, la comédienne virtuose incarne chaque personnage et trace cette histoire haletante. Nul doute qu’à l’issue du spectacle, petits et grands repartiront requinqués, prêts à se bagarrer pour leurs propres rêves.

A partir de 5 ans.

Durée : 40 min

Tarif unique : 5€

+33 2 35 19 10 20 https://www.levolcan.com/saison/2122/bagarre

