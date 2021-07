Théâtre : Vola-t-il ? Villeréal, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Villeréal.

Théâtre : Vola-t-il ? 2021-07-17 – 2021-07-17 Salle François Mitterrand Place du Fort

Villeréal Lot-et-Garonne

La troupe est constituée de 9 adolescents entre 17 et 19 ans et originaires du département.

Pour la deuxième année consécutive ils se lancent dans un projet théâtral comme celui-ci. Ils mènent leur projet seuls, de l’écriture à la mise en scène en passant par la communication.

Synopsis : Chers amis, je vous fais parvenir cette missive pour vous convier au bal que j’organise en ma demeure ce 17 juillet. Au programme, discussions mondaines et exposition de ma collection de peintures personnelle au grand complet, mais aussi une grande annonce que je me garde de vous révéler depuis maintes semaines. Bien évidemment, l’événement sera complètement encadré par mon personnel de garde et l’intégrité de toutes les possessions matérielles des convives sera assurée. En espérant vous y voir. Bien à vous, Joseph Mondrian.

Port du masque obligatoire.

