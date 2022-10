Théâtre – Vivien, 10 ans et toutes ses dents Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Théâtre – Vivien, 10 ans et toutes ses dents Pontarlier, 12 novembre 2022, Pontarlier. Théâtre – Vivien, 10 ans et toutes ses dents

Théâtre Bernard Blier, salle J. Renoir Pontarlier Doubs

2022-11-12 – 2022-11-12 Pontarlier

Doubs Organisé par Sourire et Solidarité.

10 ans de One Man Show ça se fête et là, où certains font le stade de France ou l’Olympia, Vivien a décidé de fêter ses 10 ans au Théâtre Bernard Blier où il a commencé la scène…un spectacle de surprise !

En tout cas on va RI-GO-LER !

Spectacle à ne pas louper sous aucun prétexte. Ce sera EXTRA-ORDINAIRE !

Ouverture des portes à 20h. theatrepicure@yahoo.fr Pontarlier

dernière mise à jour : 2022-10-05 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Théâtre Bernard Blier, salle J. Renoir Pontarlier Doubs Ville Pontarlier lieuville Pontarlier Departement Doubs

Pontarlier Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier/

Théâtre – Vivien, 10 ans et toutes ses dents Pontarlier 2022-11-12 was last modified: by Théâtre – Vivien, 10 ans et toutes ses dents Pontarlier Pontarlier 12 novembre 2022 Doubs Pontarlier salle J. Renoir Pontarlier Doubs Théâtre Bernard Blier

Pontarlier Doubs