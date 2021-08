Viven Viven Pyrénées-Atlantiques, Viven Théâtre Viven Viven Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Théâtre 2021-08-21 – 2021-08-21 Route du Château Château

La Scène arthézienne présente la pièce « Au plus noir d'une nuit terrible » de Wilfried Renaud. Sur réservation obligatoire car limité à 50 personnes. +33 6 85 57 18 99 dernière mise à jour : 2021-08-04 par OT Nord Béarn

Viven Adresse Route du Château Château Ville Viven