THÉÂTRE – Un jeune avocat parisien est sur le point de se marier, ce qui rend très fière sa famille artiste branchée bobo de gauche. Du côté de sa belle-famille, charcutiers-traiteurs au Mans, l’ambiance est légèrement différente. Un week-end est donc organisé pour la rencontre officielle ! Une comédie sur le mariage, la famille et le choc des cultures. Irrésistible !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-20T15:00:00 2022-02-20T16:30:00

