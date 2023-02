THÉÂTRE : « VIVE LA COLOCATION » Saint-Martin-de-la-Place Gennes-Val-de-Loire Catégories d’Évènement: Gennes-Val-de-Loire

Maine-et-Loire

THÉÂTRE : « VIVE LA COLOCATION » Saint-Martin-de-la-Place, 18 février 2023, Gennes-Val-de-Loire . THÉÂTRE : « VIVE LA COLOCATION » 16 Clos Marçais Saint-Martin-de-la-Place Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Saint-Martin-de-la-Place 16 Clos Marçais

2023-02-18 – 2023-02-18

Saint-Martin-de-la-Place 16 Clos Marçais

Gennes-Val-de-Loire

Maine-et-Loire Comédie en 2 actes de Jean-Charles Gaillard intitulée « vive la colocation », interprétée par la troupe « L’étoile Saint-Nicolaisienne ». Buvette et pâtisseries sur place. cdf.stmartindelaplace@gmail.com +33 6 38 72 73 78 Saint-Martin-de-la-Place 16 Clos Marçais Gennes-Val-de-Loire

dernière mise à jour : 2023-02-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Gennes-Val-de-Loire, Maine-et-Loire Autres Lieu Gennes-Val-de-Loire Adresse Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Saint-Martin-de-la-Place 16 Clos Marçais Ville Gennes-Val-de-Loire lieuville Saint-Martin-de-la-Place 16 Clos Marçais Gennes-Val-de-Loire Departement Maine-et-Loire

THÉÂTRE : « VIVE LA COLOCATION » Saint-Martin-de-la-Place 2023-02-18 was last modified: by THÉÂTRE : « VIVE LA COLOCATION » Saint-Martin-de-la-Place Gennes-Val-de-Loire 18 février 2023 16 Clos Marçais Saint-Martin-de-la-Place Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire maine-et-loire Saint-Martin-de-la-Place Gennes-Val-de-Loire

Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire