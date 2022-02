Théâtre: VIVARIUM Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

Théâtre: VIVARIUM Le Puy-en-Velay, 12 février 2022, Le Puy-en-Velay. Théâtre: VIVARIUM Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay

2022-02-12 – 2022-02-12 Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin

Le Puy-en-Velay Haute-Loire EUR Par la Cie Facteurs communs, d’après Gros-Câlin de Romain Gary

Monsieur Cousin est un timide statisticien. Pour combler son manque de tendresse, il a adopté un python et l’a nommé Gros-Câlin. Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Autres Lieu Le Puy-en-Velay Adresse Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Ville Le Puy-en-Velay lieuville Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay Departement Haute-Loire

Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-puy-en-velay/

Théâtre: VIVARIUM Le Puy-en-Velay 2022-02-12 was last modified: by Théâtre: VIVARIUM Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 12 février 2022 Haute-Loire Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay Haute-Loire