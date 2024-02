Théâtre visuel Ôlô, un regard sur l’enfance Thann, samedi 16 mars 2024.

Théâtre visuel Ôlô, un regard sur l’enfance Thann Haut-Rhin

Dans un dispositif bi-frontal, deux personnages se lancent à la découverte sensible de la peinture.

Dans un dispositif bi-frontal, deux personnages se lancent à la découverte sensible de la peinture. Une structure en bois est installée de chaque côté du plateau et soutient un immense rouleau de papier qui se déroule comme un chemin des possibles. Cette toile vierge va accueillir la peinture, permettre l’expérimentation, développer la manipulation curieuse et joyeuse. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-16

51 rue Kléber

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est contact@ectc.fr

L’événement Théâtre visuel Ôlô, un regard sur l’enfance Thann a été mis à jour le 2024-02-15 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay