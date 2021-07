Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Finistère, Moëlan-sur-Mer Théâtre visuel – Marionnettes Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

Théâtre visuel – Marionnettes Moëlan-sur-Mer, 2 août 2021-2 août 2021, Moëlan-sur-Mer. Théâtre visuel – Marionnettes 2021-08-02 11:00:00 – 2021-08-02 12:00:00 Centre art santé nature 9 Lieu Dit Landuc

Moëlan-sur-Mer Finistère Du chant de la danse des marionnettes pour un spectacle ou les étoiles sont reines, illuminant le ciel. Tour à tour, elles prennent la parole, tantôt tristes, tantôt peureuses, tantôt joyeuses. Tendresse et douceur assurée.

Un temps de jeu libre avec les étoiles est proposé à l’issue de la représentation. A vivre en famille de 8 mois à 108 ans ! En extérieur dans un petit théâtre de verdure. +33 2 98 96 55 89 Du chant de la danse des marionnettes pour un spectacle ou les étoiles sont reines, illuminant le ciel. Tour à tour, elles prennent la parole, tantôt tristes, tantôt peureuses, tantôt joyeuses. Tendresse et douceur assurée.

Un temps de jeu libre avec les étoiles est proposé à l'issue de la représentation. A vivre en famille de 8 mois à 108 ans ! En extérieur dans un petit théâtre de verdure.

