Théâtre visuel : La construction Plancherine Plancherine Catégories d’évènement: Plancherine

Savoie

Théâtre visuel : La construction Plancherine, 5 mai 2022, Plancherine. Théâtre visuel : La construction Plancherine

2022-05-05 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-05

Plancherine Savoie Plancherine La construction est un hymne aux mondes imaginaires : ceux de l’enfant qui joue, tout comme ceux de l’adulte qui invente. Un personnage minutieux crée une sculpture fragile, faite de petits objets bigarrés, parfois en mouvement. billetterie@dometheatre.com +33 4 79 10 44 80 http://www.dometheatre.com/ Plancherine

dernière mise à jour : 2021-09-04 par Maison du Tourisme du Pays d’Albertville

Détails Catégories d’évènement: Plancherine, Savoie Autres Lieu Plancherine Adresse Ville Plancherine lieuville Plancherine Departement Savoie

Plancherine Plancherine Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plancherine/

Théâtre visuel : La construction Plancherine 2022-05-05 was last modified: by Théâtre visuel : La construction Plancherine Plancherine 5 mai 2022 Plancherine Savoie

Plancherine Savoie