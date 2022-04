Théâtre visuel : dans ma bulle Cernay, 4 mai 2022, Cernay.

Théâtre visuel : dans ma bulle Cernay

2022-05-04 – 2022-05-04

Cernay Haut-Rhin Cernay Haut-Rhin

EUR Seul dans sa bulle, un personnage se berce. Puis, en un cri silencieux, il se réveille. Débute alors un incroyable parcours. Toutes les émotions pétillent, explosent, débordent… Les portes des mondes imaginaires s’ouvrent et les mondes intérieurs se révèlent. Sa bulle se dégonfle et les frontières du dedans et du dehors deviennent floues. Poussé par sa curiosité, il veut tout voir, découvrir, imiter… il aperçoit les Autres et, fort de cette rencontre, il continue sa route.

Avec humour et sensibilité, ce spectacle nous interroge sur nous-même et sur les autres.

+33 3 89 75 47 50

