Longwy Meurthe-et-Moselle 12 EUR Pièce de théâtre en italien.

Virginie, 17 ans, rêve de devenir chanteuse. Elle arrive dans une nouvelle ville et intègre un nouveau lycée. Elle tombe amoureuse d’un professeur de chant et pour l’impressionner fait une vidéo TikTok. Elle se trouve alors submergée par les moqueries et les agressions de la part de certains de ses camarades de classe. +33 7 69 37 33 00 Tom Corradini Teatro

