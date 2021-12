Honfleur Honfleur Calvados, Honfleur Théâtre : « Virage dangereux » par la Cie du Souffle 14 Honfleur Honfleur Catégories d’évènement: Calvados

Théâtre : « Virage dangereux » par la Cie du Souffle 14 Honfleur, 29 janvier 2022, Honfleur. Théâtre : « Virage dangereux » par la Cie du Souffle 14 Le Batolune 18 rue des Corsaires Honfleur

2022-01-29 20:30:00 – 2022-01-29 Le Batolune 18 rue des Corsaires

Honfleur Calvados Honfleur Au Batolune Angleterre, années 50. Un an après un drame familial, une conversation anodine au cours

d’une petite réception amicale fait surgir des questions embarrassantes… Comment

répondre ? Faut-il toujours dire la vérité ? Cette pièce créé à Londres en 1934, cocktail

d’humour grinçant, d’énigme policière et de drame sociétal, a dû être retirée de l’affiche

