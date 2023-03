H.P.N.S. L’histoire du créateur du premier marché noir sur le darknet Théâtre Villon Vesoul Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Tout public à partir de 14 ans Cette pièce s’inspire d’une histoire vraie. Le récit d’un pirate d’aujourd’hui. Une comédie de masques… à un comédien.

Lendemains de la crise financière, 2010. Grâce aux nouvelles technologies apparues les deux années précédentes, Daniel s’élance dans une folle entreprise : créer une plateforme virtuelle qui permette l’échange marchand idéal – qui échappe à tout contrôle étatique ; le premier marché noir sur le dark net.

Rompant peu à peu avec sa famille et ses amis, il s’embarque dans un navire de mensonges, jeux de dupes sous pseudonymes, attaques illégales menées par des services secrets corrompus, fortunes dématérialisées et mises en scène.

Chaque année qui passe apporte de nouveaux éclairages – grotesques, absurdes, tragiques – sur ce vaste sujet qui concerne l’ensemble des citoyens : la remise en question, par le numérique, de la vie privée. lacompagniebacchus@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/compagnie-bacchus/evenements/h-p-n-s Théâtre Villon Cours François Villon Vesoul

