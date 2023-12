Le lien Théâtre Villefranche-de-Rouergue Catégories d’Évènement: Aveyron

Villefranche-de-Rouergue Le lien Théâtre Villefranche-de-Rouergue, 1 décembre 2023, Villefranche-de-Rouergue. Villefranche-de-Rouergue,Aveyron La Compagnie Arthéa présente « Le lien », au théâtre de Villefranche..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . 7 EUR.

Théâtre

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Compagnie Arthéa presents « Le lien », at the Théâtre de Villefranche. La Compagnie Arthéa presenta « Le lien » en el Théâtre de Villefranche. Die Compagnie Arthéa führt « Le lien » im Theater von Villefranche auf.

