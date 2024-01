LE MANOIR DES COLONIES Théâtre Victor Hugo Bagneux, samedi 3 février 2024.

Le Manoir des colonies

Écriture et Mise en scène : Gilles Sampieri

Avec : Mireille Herbstmeyer et Céline Marguerie

France et sa fille Victoire vivent dans une vieille demeure remplie d’objets de la période coloniale. Tombées dans l’extrême pauvreté, elles restent gardiennes d’un trésor dont on ne sait où, ni comment il a été acquis ?

Apparait en trame de leur récit, la mémoire d’un épisode caché de l’histoire ouvrière de la Guadeloupe : les émeutes place de la Victoire à Pointe à Pitre en 1967.

À travers la vie de ces deux femmes la pièce aborde les questions de l’isolement social et de la condition des femmes prolétaires enrôlées aux colonies.

Lecture publique au Théâtre Victor Hugo de Bagneux dans le cadre du Festival Auteurs en Acte

Création prévue en février 2025

Théâtre Victor Hugo 14 Avenue Victor Hugo, 92220 Bagneux Bagneux 92220 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « reservation@lecolombier-langaja.com »}]