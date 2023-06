L’amie de Pierre Théâtre Victor-Hugo Bagneux, 9 juin 2023, Bagneux.

L’amie de Pierre Vendredi 9 juin, 19h30 Théâtre Victor-Hugo Entrée libre

Dans le cadre du dispositif La Semaison : Une saison de théâtre, le collège Henri-Barbusse et le théâtre Victor-Hugo de Bagneux ont le plaisir de vous proposer, d’assister, le 9 juin 2023, à19H30, au théâtre Victor-Hugo de Bagneux (14 avenue Victor-Hugo), à une création des élèves de la Classe à Projet Théâtre qui vient clore une année de rencontres, d’expérimentations, de mises en voix, en jeu, en espace avec une artiste plasticienne, des comédiennes et des comédiens, des metteuses et des metteurs en scène de différentes compagnies.

Ce spectacle, intitulé L’amie de Pierre, est la restitution d’un travail mené par les élèves de la Classe à Projet Théâtre avec la sculpteure Charlotte Herben et le metteur en scène François Lamotte.

Il s’inscrit dans un PACTE subventionné par la DSDEN et le théâtre Victor-Hugo, et soutenu par la DAAC.

L’amie de Pierre porte sur les rapports entre création et mémoire, pose la question de la solitude humaine, traite des thèmes de la mort et de l’oubli et tâche d’interroger ce qui fait notre être-ensemble. Elle prend appui sur Peter’s friends, de Kenneth Branagh (1992), sur La douleur et sur Écrire de Marguerite Duras (1985 et 1993), qu’elle tente de mettre en perspective et en dialogue.

« Marguerite est dans le café de Pierre. C’est là qu’elle a fait, dit-elle, sa solitude. Car, selon elle, la solitude n’advient pas, ne se subit pas, elle se fait. C’est dans cette solitude-là qu’elle écrit des livres, des livres jamais écrits et inconnus d’elle-même au moment où elle les écrits. Mais là, Marguerite a peur de ne pas parvenir à écrire, de ne pas parvenir à raconter cela. Pierre, quant à lui, attend ses amis, qu’il n’a pas revus depuis très longtemps. Il les attend et il a peur, lui aussi, peur de ne pas les reconnaître, peur qu’ils ne comprennent pas ce qu’il a à leur dire. Marguerite et Pierre sont seuls, et, du fond de leur solitude, apparaît soudain la possibilité que Pierre soit le personnage d’un récit de Marguerite en train de se faire, ou que Marguerite soit une amie fantasmée de Pierre, qui trompe avec elle sa solitude. Dès lors, quelle réalité donner aux autres personnages qui apparaissent dans le café de Pierre ? D’ailleurs, sommes-nous bien dans un café ? »

Théâtre Victor-Hugo 14 avenue Victor-Hugo, 92220 Bagneux Bagneux 92220 Hauts-de-Seine Île-de-France

2023-06-09T19:30:00+02:00 – 2023-06-09T20:30:00+02:00

PACTE théâtre