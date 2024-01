BILL ET LE KID THEATRE VICTOIRE Bordeaux, samedi 13 avril 2024.

Retrouvez le célèbre magicien Bill et son assistant Le kid pour le plaisir des petits comme des grands.Bill, magicien de renom mais en fin de carrière, a construit sa notoriété sur une série de tours uniques. Perfectionniste et soucieux du moindre détail, il rencontre cependant de nombreuses difficultés à transmettre son savoir à son assistant, le Kid . Bill, voyant l’avenir de son spectacle mis en péril par les négligences et les maladresses de son disciple, décide de mettre le Kid à l’épreuve…en public. Bill et le Kid est un duo comique de magiciens inspiré des univers cinématographiques de Charles Chaplin, Buster Keaton, Roscoe Arbuckle… Dans une mise en scène moderne et théâtralisée. Sa singularité repose sur un duo de personnage disparate et complémentaire. Drôle, déroutant, décalé, ce duo s’exprime au travers d’un humour visuel et une dérision sous entendue.

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-04-13 à 11:00

THEATRE VICTOIRE 18 rue des Augustins 33000 Bordeaux 33