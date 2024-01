UN MONDE MEILLEUR THEATRE VICTOIRE Bordeaux, 25 mars 2024, Bordeaux.

Un spectacle explosif et intime, à chaque fois unique, conçu sur mesure par vous et pour vous. Grâce à une cabine sonore que vous pourrez découvrir avant la représentation, nous allons imaginer ensemble ce que pourrait être un monde meilleur !Après “Sauvages”, La Cabale revient avec une nouvelle pièce qui conserve les mêmes recettes : un jeu généreux, énormément d’improvisation et un lien puissant avec le public pour créer un moment unique et mémorable.Dans ce spectacle, nous tentons un pari fou : celui d’inventer, ensemble, ce que pourrait devenir notre monde. Un monde plein d’espoir, d’idées saugrenues, de luttes acharnées et de moments de joie intenses. Un monde plein d’humanité, de doutes et de peurs aussi, mais surtout d’une même volonté farouche : faire mieux.En voulant parler de notre civilisation, c’est l’histoire de chacun et chacune qui se raconte. Grâce aux échanges que vous aurez avec les artistes avant le spectacle, c’est une expérience unique que nous vivrons collectivement pour répondre à cette fameuse question : c’est quoi, un monde meilleur ?Nous n’allons pas dans la même direction, mais tous et toutes nous avançons. Et ce soir, exceptionnellement, nous empruntons le même chemin.Un chemin plein de rires, de surprises et d’énergie.

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-03-25 à 20:00

Réservez votre billet ici

THEATRE VICTOIRE 18 rue des Augustins 33000 Bordeaux 33