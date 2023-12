LA FOLLE AVENTURE THEATRE VICTOIRE Bordeaux Catégories d’Évènement: 33

Bordeaux LA FOLLE AVENTURE THEATRE VICTOIRE Bordeaux, 18 janvier 2024, Bordeaux. Partez à l’aventure avec ce spectacle hors du commun où l’humour du théâtre côtoie la magie du cinéma.Cette comédie d’Olivier Sir John, en Ciné-théâtre, adaptée du célèbre film de Georges Meliès Le voyage dans la lune vous entraînera dans un univers qui n’est pas sans faire rappeler l’absurde des Monty Python ou le loufoque des anti-héros de la série Kaamelot.Le richissime Impey Barbicane, le Professeur Cavor et l’explorateur Michel Ardant s’embarquent pour la lune à l’aide d’un canon géant. Mais n’est pas aventurier interstellaire qui veut. Très rapidement nos explorateurs vont se retrouver dans des situations plus cocasses les unes que les autres à la découverte d’un monde peuplé d’étranges créatures.

Tarif : 18.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-01-18 à 20:30 Réservez votre billet ici THEATRE VICTOIRE 18 rue des Augustins 33000 Bordeaux 33 Détails Catégories d’Évènement: 33, Bordeaux Autres Code postal 33000 Lieu THEATRE VICTOIRE Adresse 18 rue des Augustins Ville Bordeaux Departement 33 Lieu Ville THEATRE VICTOIRE Bordeaux Latitude 44.832435 Longitude -0.571586 latitude longitude 44.832435;-0.571586

THEATRE VICTOIRE Bordeaux 33 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/