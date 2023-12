APRES LA PLUIE THEATRE VICTOIRE Bordeaux Catégorie d’Évènement: Bordeaux APRES LA PLUIE THEATRE VICTOIRE Bordeaux, 16 janvier 2024, Bordeaux. Passage de perturbations psychologiques très actives !Joseph, 40 ans, phobique, dépressif, angoissé, mais pas encore suicidaire…Aglaé, 35 ans depuis 3 ans, éternelle positive à tendance Mère Thérèsa, pas encore tout à fait alcoolique…Une comédie presque romantique à l’eau de javel, avec un orage, des sauvetages d’escargots, un numéro de claquettes, des ampoules au plafond (et pas que), un foulard et le cosmos. Autant d’éléments qui ne trompent pas : il faut toujours attendre de voir ce qu’il se passe, après la pluie.

Tarif : 18.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-01-16 à 20:30
THEATRE VICTOIRE
18 rue des Augustins
33000 Bordeaux

