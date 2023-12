UNE SEMAINE PAS PLUS THEATRE VICTOIRE Bordeaux, 28 décembre 2023, Bordeaux.

Vous prendrez bien un peu de de mauvaise foi, saupoudrée de lâcheté et de mensonges ?Ne pouvant plus voir sa chérie en peinture, Paul lui fait croire que Martin, son meilleur ami, vient de perdre sa mère et que, de ce fait, il va venir s’installer chez eux. En réalité, il espère la faire fuir ! Martin, pris au piège, accepte. Mais ce sera une semaine… pas plus ! . Démarre alors un ménage à trois totalement explosif, véritables chaises musicales avec son lot de mensonges, de coups bas et autres plaisirs quotidiens. Après Début de fin de soirée , Le grand bain et Le carton , Clément Michel signe encore un comédie qui vous fera hurler de rire !

Tarif : 18.00 – 23.00 euros.

Début : 2023-12-28 à 20:30

THEATRE VICTOIRE 18 rue des Augustins 33000 Bordeaux