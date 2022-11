Process Comedy Théâtre Victoire Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Process Comedy Théâtre Victoire, 7 décembre 2022, Bordeaux. Process Comedy Mercredi 7 décembre, 20h00 Théâtre Victoire

Tarif : 25 €.

Qui êtes-vous vraiment ? A vous de le découvrir grâce à leurs anecdotes hilarantes et leurs imitations déjantées de Luchini, Bacri, Poelvoorde, Ruquier, Hanouna, Van Damme et bien d’autres ! handicap moteur mi Théâtre Victoire 18 rue des Augustins – 33 000 Bordeaux Victoire Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Qui êtes-vous vraiment ? A vous de le découvrir grâce à leurs anecdotes hilarantes et leurs imitations déjantées de Luchini, Bacri, Poelvoorde, Ruquier, Hanouna, Van Damme et bien d’autres ! Préparez-vous à mieux vous connaître et surtout à découvrir la personnalité de ceux que vous fréquentez tous les jours grâce à un duo de choc : un imitateur et un animateur réunis sur scène pour la première fois au théâtre ! Dans ce spectacle inspiré de la Process Com® (issu de l’Analyse Transactionnelle) vous saurez enfin qui vous êtes et à qui vous avez affaire au travail et à la maison… Plus qu’un spectacle, une expérience inédite aussi drôle qu’instructive à vivre entre collègues, entre amis et en famille pour mieux se comprendre ! Auteurs : Quentin Lesaffre, Olivier Maille

Artistes : Comédiens en alternance : Mathieu Schalk, Pascal Haumont et Florian Châtelier (les imitateurs) / Yan Richard, Sophie Kircher, Xavier Bonadonna (les animateurs/rices)

Metteur en scène : Olivier Maille Durée : 1h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-07T20:00:00+01:00

2022-12-07T21:30:00+01:00 PCY

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Théâtre Victoire Adresse 18 rue des Augustins - 33 000 Bordeaux Victoire Ville Bordeaux lieuville Théâtre Victoire Bordeaux Departement Gironde

Théâtre Victoire Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Process Comedy Théâtre Victoire 2022-12-07 was last modified: by Process Comedy Théâtre Victoire Théâtre Victoire 7 décembre 2022 bordeaux Theatre Victoire Bordeaux

Bordeaux Gironde