Théâtre – Veuillez patienter Rochecorbon, 14 mai 2022, Rochecorbon.

Théâtre – Veuillez patienter Rochecorbon

2022-05-14 20:00:00 – 2022-05-14 21:30:00

Rochecorbon Indre-et-Loire Rochecorbon

Ce grand jour ! Ce grand jour de l’inauguration est arrivé. Vous en êtes les invités !

Marie-Jorette, ancienne majorette en fonction vous accueille dans sa demeure. La visite et la cérémonie peuvent commencer. Tout est là, tout est prêt. Seulement … son roi de compagnie va s’en mêler – ou s’emmêler – et les choses vont se passer… exactement comme elles vont se passer. Ni plus. Ni moins.

Tous deux vous déroulent le tapis rouge, lieu de la révélation, de la vérité ou du déclin.

Veuillez vous inviter. Posez vos pas sur le péron. Entrez dans la demeure. Pas de Chichis entre nous !

/// BILLETTERIE : sur www.festik.net/billets/vodanum ou en Mairie les lundis, mardis, jeudis et vendredis aux horaires d’ouverture au public.

+33 2 47 52 50 20

LES CHEVALS DE BATAILLE

Rochecorbon

