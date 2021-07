Théâtre « Vertiges de l’arbre » Lourdes, 11 août 2021-11 août 2021, Lourdes.

Théâtre « Vertiges de l’arbre » 2021-08-11 16:00:00 16:00:00 – 2021-08-11 au bois de Lourdes LOURDES

Lourdes Hautes-Pyrénées

Inspiré de l’œuvre de Rovere et Pillot, “Les mémoires du vieux chêne“, « Vertige de l’Arbre » propose un nouveau regard sur la nature. La Compagnie Théâtre Fébus convoque les légendes, les fables, le merveilleux, l’écologie, l’histoire et la philosophie. Ce texte évoque les thèmes du temps qui passe, du silence, de la vie intérieure et de la contemplation.

Tout n’est que ressenti, écoute, respiration, ouverture et partage.

Comment restons-nous en phase avec la nature ?

Comment retrouver le chemin des arbres et du sensible ?

Rendez-vous au bois de Lourdes le 11 août à partir de 16h !

Animation gratuite, sur inscription au service culturel, aux coordonnées ci-dessous.

Découvrez la pièce « les vertiges de l’arbre » le mercredi 11 août dans un cadre insolite : une pièce de théâtre en plein air, au cœur du bois de Lourdes !

culture@ville-lourdes.fr +33 5 62 42 54 57 https://lesestivalesdelourdes.com/vertiges-de-larbre

